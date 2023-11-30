Vivienda y suministros
FACUA te asesora sobre… los gastos de formalización de hipoteca
Una sentencia del Supremo estableció que en las hipotecas firmadas con anterioridad a junio de 2019, los usuarios pueden reclamar la devolución de algunos de esos gastos que les impusieron en el contrato.
España-30/11/2023
En este nuevo artículo de la serie en la que FACUA-Consumidores en Acción quiere trasladar a los consumidores información que puede resultar de su interés a la hora de conocer sus derechos sobre diferentes productos y servicios, la asociación quiere tratar el tema de los gastos de formalización de hipotecas.
Así, aquellos usuarios que forman parte del porcentaje de población que tiene una hipoteca firmada con anterioridad a junio de 2019 y que tuvieron que pagar una serie de gastos para su formalización, como son el de la notaría registro de la propiedad, tasación o el de la gestoría que tramitó todo el papeleo, están de enhorabuena: pueden reclamar la devolución de parte o la totalidad de las cantidades que abonaron.
Desde hace algunos unos años, diferentes consumidores h
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