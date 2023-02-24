Vivienda y suministros
Crisis energética: ¿Cuáles son las medidas que ha introducido el Gobierno?
El Ejecutivo ha elaborado diferentes medidas para paliar la problemática de los precios de la energía, pero aún es necesario seguir trabajando para una mayor protección de los usuarios más vulnerables.
Por Gabriela Camayd
España-24/02/2023
Desde el inicio de la crisis se han aprobado numerosas medidas por parte del Gobierno para hacer frente a los continuos incrementos del precio de la electricidad. Hemos sido testigos de esta situación excepcional, con una vertiginosa escalada de precios y monumentales oscilaciones en el mercado mayorista, lo que se ha trasladado a la tarifa del precio voluntario del pequeño consumidor (PVPC), afectando a los consumidores domésticos, y más concretamente a los consumidores vulnerables.
Las medidas implantadas por el Gobierno se centran en dos aspectos claves: la reducción de la dependencia energética de los mercados del gas y la descarbonización; y la protección de los consumidores vulnerables.
A continuación, veremos algunas de las medidas que ha venido aplicando el Gobiern
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