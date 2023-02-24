Crisis energética: ¿Cuáles son las medidas que ha introducido el Gobierno?

Desde el inicio de la crisis se han aprobado numerosas medidas por parte del Gobierno para hacer frente a los continuos incrementos del precio de la electricidad. Hemos sido testigos de esta situación excepcional, con una vertiginosa escalada de precios y monumentales oscilaciones en el mercado mayorista, lo que se ha trasladado a la tarifa del precio voluntario del pequeño consumidor (PVPC), afectando a los consumidores domésticos, y más concretamente a los consumidores vulnerables. Las medidas implantadas por el Gobierno se centran en dos aspectos claves: la reducción de la dependencia energética de los mercados del gas y la descarbonización; y la protección de los consumidores vulnerables. A continuación, veremos algunas de las medidas que ha venido aplicando el Gobiern

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