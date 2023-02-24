Esther López Barceló: «El silencio es uno de los elementos más nocivos para el ser humano y los traumas»

Esther López Barceló (Alicante, 1983) es una ex política y profesora licenciada en Historia. Ha sido diputada en las Cortes Valencianas entre 2011 y 2015 por Izquierda Unida (EUPV). Participó en la primera exhumación de fosas comunes dentro de un cementerio en Almansa en 2004. Su sensibilidad hacia las víctimas del franquismo es la razón que le ha llevado a escribir el libro Testimonio de la Memoria (2011). Fue una de las organizadoras junto al ex-guerrillero Francisco Martínez López, Quico, de las primeras jornadas de recuperación de la memoria histórica en el campo de concentración de Albatera (San Isidro, Alicante). Ha presentado diversas denunc

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