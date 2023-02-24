¿Tenemos herramientas suficientes para defendernos de los abusos?

En materia de defensa del consumidor todavía hay mucho por lo que luchar, y no por minucias precisamente, sino por cuestiones vitales para una gran parte de la ciudadanía: pobreza energética, inexistencia de sucursales bancarias en zonas rurales, modificaciones unilaterales de determinados contratos, etcétera. Sin embargo, resulta innegable que en las dos últimas décadas ha existido una grata evolución legislativa en defensa de los consumidores y usuarios, aunque ello no signifique la consecución de una auténtica igualdad jurídica de posiciones entre consumidor y empresa. Actualmente, el consumidor tiene una serie de derechos reconocidos por ley que las empresas han de cumplir a la hora de proporcionar el suministro de bienes o servicios contratados. Sin embargo, los derechos rec

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