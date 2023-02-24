Compras y publicidad
La publicidad de alimentos y bebidas dirigida al público infantil y juvenil
Resulta imprescindible el desarrollo de un marco normativo y restrictivo, que actúe sobre la promoción de alimentos no saludables para así prevenir los altos índices de obesidad y sobrepeso en los menores.
Por Olga Ruiz
España-24/02/2023
El aumento del sobrepeso y la obesidad en España durante las últimas décadas viene arrojando cifras que sitúan la prevalencia de la obesidad infantil entre las más altas de Europa, equiparándose a las cifras de otros países como Estados Unidos y México. Según uno de los últimos informes de la Organización Mundial de la Salud, España sería el tercer país con mayor índice de obesidad infantil y juvenil de Europa, tan solo superado por Grecia e Italia. Los últimos datos del estudio Aladino de 2019 (Estudio sobre la Alimentación, Actividad Física, Desarrollo Infantil y Obesidad en España) revelan que el 40,6% de los niños y niñas de 6 a 9 años de nuestro país padecen exceso de peso: el 23,3%, sobrepeso; el 17,3%, obesidad y el 4,2%, obesidad grave.
Estamos ante una auténtica crisis d
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