La publicidad de alimentos y bebidas dirigida al público infantil y juvenil

El aumento del sobrepeso y la obesidad en España durante las últimas décadas viene arrojando cifras que sitúan la prevalencia de la obesidad infantil entre las más altas de Europa, equiparándose a las cifras de otros países como Estados Unidos y México. Según uno de los últimos informes de la Organización Mundial de la Salud, España sería el tercer país con mayor índice de obesidad infantil y juvenil de Europa, tan solo superado por Grecia e Italia. Los últimos datos del estudio Aladino de 2019 (Estudio sobre la Alimentación, Actividad Física, Desarrollo Infantil y Obesidad en España) revelan que el 40,6% de los niños y niñas de 6 a 9 años de nuestro país padecen exceso de peso: el 23,3%, sobrepeso; el 17,3%, obesidad y el 4,2%, obesidad grave. Estamos ante una auténtica crisis d

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