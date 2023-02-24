Salarios, beneficios y recursos públicos

La fijación del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) hasta los 15.250 euros anuales consolida una senda de crecimiento sin precedente en España. Entre el año 2017 y la actualidad sube un 52%. Esto ha conllevado que ese salario determinado por la ley tras una negociación saldada con sucesivos acuerdos con los sindicatos afecte cada vez a más personas. Históricamente el SMI solo lo hacía sobre unos pocos cientos de miles. En la actualidad afectará directamente a un número que no será inferior a los dos millones y medio de trabajadoras y trabajadores a lo largo de todo 2023. Por tanto, una gran noticia como la citada tiene una parte que conviene analizar. Porque la pretensión de CCOO es que el Salario Mínimo que se pague en nuestro país sea al menos el 60% de la media salarial -com

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