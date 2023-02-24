Compras y publicidad
El supermercado barato del otro lado del multiverso
Los ministros socialistas han decidido su relato y no están dispuestos a permitir que la cruda realidad se lo desbarate. En España hay mucha competencia, ya podemos comprar más barato y todo dios cumple la ley.
Por Rubén Sánchez
España-24/02/2023
«El mejor instrumento que tiene una familia si no está de acuerdo con los precios es irse al supermercado de enfrente, que probablemente los ofertará en un precio inferior». Tratar a los consumidores como idiotas. Esta es la estrategia del ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, el socialista Luis Planas, para eludir su responsabilidad de emprender medidas ante las descomunales subidas que vienen produciéndose desde hace más de un año y el elevado porcentaje de incumplimientos de la obligación de congelar los precios de los alimentos afectados por la bajada del IVA.
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