Daniel Bernabé: «A escribir uno no vino a hacer amigos y menos entre la gente de dinero»

Daniel Bernabé (Madrid, 1980) es escritor, periodista y analista político. En los últimos años ha impartido más de medio centenar conferencias sobre la relación entre cultura e ideología, la deriva de la izquierda, el auge de la ultraderecha o comunicación política en distintas universidades e instituciones. Sus opiniones en el debate público de las redes sociales no suelen pasar inadvertidas. Columnista semanal en Infolibre, colabora asiduamente en El País y ocasionalmente en la tertulia política de Hora 25 Cadena Ser. Tras sus exitosos ensayos La trampa de la diversidad (2018) y Ya estábamos al final de algo (2021), ahora llega

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