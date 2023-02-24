Institucional
FACUA, en acción
Crónica de las actuaciones más importantes desarrolladas por la asociación durante los meses de enero y febrero.
España-24/02/2023
Durante los meses de enero y febrero, FACUA-Consumidores en Acción ha seguido con su labor de defensa de los derechos de consumidores y usuarios, siguiendo con especial atención todo lo relacionado con la escalada de precios y la inflación.
La asociación ha presentado su informe ¿Qué denuncian los consumidores?, donde ha dado a conocer los motivos de las 53.448 consultas y reclamaciones recibidas durante el pasado año 2022. El sector de la compra y reparación de vehículos se situó a la cabeza de las denuncias de los consumidores.
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