Institucional
Crónica Consumerista
Una reseña de las principales acciones de nuestras asociaciones y delegaciones territoriales durante los meses de enero y febrero.
España-24/02/2023
Durante los meses de enero y febrero, las asociaciones y delegaciones territoriales de FACUA han seguido ejerciendo su actividad de defensa de los consumidores.
FACUA Madrid se ha vuelto a dirigir al Gobierno de la Comunidad para solicitarles que de forma urgente frene la ampliación del Centro de Gestión de Residuos de la Mancomunidad del Sur además de recordar que dicho lugar gestiona la acumulación de vertidos de 71 municipios madrileños y ya tiene las más altas concentraciones de metano en Europa, estrechamente ligado al efecto invernadero.
Además, ha instado a Renfe a que garantice y refuerce la frecuenci
Únete gratis para acceder a este contenido