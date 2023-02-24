La chapuza de los trenes de Cantabria y Asturias

Estas últimas semanas gran parte de los medios de comunicación se han hecho eco de un hecho de los que, como dice el dicho popular, «no se sabe si es mejor reír o llorar«. Los medios han relatado que toda una serie de trenes totalmente nuevos, cuya producción se había encargado para transitar por Asturias y Cantabria, por una nada desdeñable cantidad de dinero público, no podían ser fabricados ya que no valdrían para cubrir los trayectos previstos. El motivo de que estos trenes no pudieran ser utilizados no es otro que, aunque suene a chanza (a falta de mejor expresión), los trenes no caben por los diferentes túneles que fueron construidos hace años en los distintos recorridos por los que estos nuevos vehículos debían transitar. Parece que en Asturias y en

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