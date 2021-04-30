Institucional
Crónica consumerista
Una reseña de las principales acciones de nuestras asociaciones y delegaciones territoriales durante los meses de marzo y abril.
España-30/04/2021
Durante los meses de marzo y abril, las asociaciones y delegaciones territoriales de FACUA han seguido ejerciendo su actividad de defensa de los consumidores.
FACUA Madrid ha denunciado a a Triangulum 2018, la propietaria de la discoteca Oh My Club, ante la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid por la comisión de una infracción «muy grave» de la normativa al celebrar fiestas donde buena parte del público baila, no lleva mascarillas ni respeta las distancias de seguridad.
La asociación ha solicitado a la Consejería de Sanidad que solucione las deficiencias que presenta el hospital Seve
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