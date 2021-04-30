Institucional
El nuevo programa de la Fundación FACUA para la cooperación internacional
Desde la Fundación seguiremos apoyando el fomento de la sostenibilidad social y económica de las organizaciones de consumidores en América Latina y el Caribe.
Por Paco Sánchez Legrán
Internacional-30/04/2021
Durante el periodo 1996-2016, FACUA-Consumidores en Acción y la Fundación FACUA desarrollaron su actividad de cooperación internacional a través de ayudas económicas para proyectos que las distintas organizaciones latinoamericanas nos presentaron.
A través de estas ayudas se realizaron 93 proyectos que se implementaron en 18 países: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití, México, Nicaragua, Panamá, Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela, muchos de ellos con el apoyo económico también de instituciones españolas.
Así comenzó la primera fase del nuevo programa
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