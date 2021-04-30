Listas de morosos y empresas gestoras de cobros: La pesadilla del consumidor

Desde hace años viene siendo habitual que si un consumidor se niega a realizar el pago de las facturas que emite una empresa por discrepancias con los importes recogidos en estas, se expone a que dicha empresa ceda sus datos a otros grupos empresariales con el propósito de que le presionen y que, finalmente, el usuario termine procediendo a su abono para evitar todas las consecuencias negativas que le puedan originar este tipo de prácticas. Lo habitual, sobre todo por parte de las grandes empresas, es que los datos de su cliente supuestamente moroso se cedan a dos tipos de grupos empresariales: Por un lado, los conocidos como gestores de cobro y, por otro lado, las llamadas listas de solvencia patrimonial o “listas de morosos”. El primer grupo suele encontrarse co

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