Vivienda y suministros
Tarifazo histórico
El Gobierno sigue sin cumplir la mayor parte de los compromisos que asumió al inicio de legislatura para reducir la factura de la luz.
Por Rubén Sánchez
España-30/04/2021
Hacía 30 meses que el precio medio del kilovatio hora (kWh) de electricidad no superaba los 17 céntimos, algo que ha vuelto a ocurrir en abril. Ese hecho, unido a que en el mismo mes de 2020 tuvimos la energía más barata en 16 años, ha provocado que este abril los consumidores hayamos sufrido la mayor subida interanual de la historia en el recibo de la luz.
En el último mes, el incremento en el precio medio del kWh ha sido de nada menos que el 70,7% con respecto a los 9,98 céntimos que pagamos en abril del año pasado. Son datos relativos a la tarifa semirregulada, denominada Precio Voluntario para el Pequeño Consumidor (PVPC). La tarifa que ofertan los comercializadores de referencia impuetos por el Gobierno y la que es recomendable que t
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