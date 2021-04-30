Las renovables pueden dañar seriamente a la biodiversidad

Hay temor en la comunidad científica y ambientalista ante la expansión de las energías renovables en territorios rurales. La ocupación de espacios naturales por grandes instalaciones fotovoltaicas podrían dejar sin hábitat a muchas especies que verían en riesgo su supervivencia. Es la gran paradoja: una forma ecológica y limpia de producir energía utilizando el sol podría tener efectos letales sobre la naturaleza. La fotovoltaica es hoy en día una amenaza si las grandes instalaciones no se planifican teniendo en cuenta criterios de impactos ambientales en las especies que, actualmente, residen en esos espacios. “La actual expansión de energías renovables del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (Pniec) supone la ocupación de centenares de miles de hectáreas con p

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