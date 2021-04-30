Institucional
FACUA, en Acción
Crónica de las actuaciones más importantes desarrolladas por la asociación durante los meses de marzo y abril.
España-30/04/2021
Durante los meses de marzo y abril, FACUA-Consumidores en Acción ha seguido ejerciendo su labor en defensa de los derechos de los consumidores.
La asociación ha criticado las ridículas multas que el Banco de España impone a las entidades bancarias que cometen infracciones de la normativa en su relación con los usuarios. En los últimos tres años, el organismo ha sancionado únicamente con 37 millones de euros a 13 bancos por informar de modo incorrecto sobre las condiciones de sus créditos hipotecarios, cobrar más comisiones de las debidas o publicar una TAE inferior a la real, entre otras irregularidades.
Un año m&aa
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