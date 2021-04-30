FACUA, en Acción

el organismo ha sancionado únicamente con 37 millones de euros a 13 bancos por informar de modo incorrecto sobre las condiciones de sus créditos hipotecarios, cobrar más comisiones de las debidas o publicar una TAE inferior a la real, entre otras irregularidades.

La asociación ha criticado las ridículas multas que el Banco de España impone a las entidades bancarias que cometen infracciones de la normativa en su relación con los usuarios. En los últimos tres años,