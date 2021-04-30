Laudos arbitrales y problemas judiciales

Cada vez son más los consumidores que tratan de acudir a arbitrajes de consumo como una forma alternativa a la judicial para resolver los conflictos que puedan surgir con las empresas. Esto se ha acentuado, además, ante el auge en los últimos años de las compras a través de internet, que se ha visto aún más acrecentado como consecuencia de la pandemia y las restricciones para la movilidad que se han ido imponiendo para la salvaguarda de la salud pública. Precisamente tal auge, junto con la existencia de páginas web fraudulentas que buscan estafar al consumidor incauto, es el motivo por el que muchas empresas tratan de destacarse exhibiendo determinados “sellos de calidad” o similares (emitidos en su mayoría por entidades privadas). No obstante, en determinadas ocasiones

Únete gratis para acceder a este contenido Hacerme socioIniciar sesión