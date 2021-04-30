Banca y seguros
El escándalo de las fusiones bancarias o una historia de abusos anunciados
La reducción del número de entidades bancarias en competencia y la ausencia de una banca pública generarán importantes daños y desequilibrios en la protección de los intereses de los usuarios.
Por Olga Ruiz
España-30/04/2021
El 23 de marzo de 2021, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) autoriza la fusión por absorción de Bankia por CaixaBank. La fusión se produce entre la tercera y cuarta entidad bancaria del país por cuota de mercado y supone una significativa y peligrosa concentración de los servicios bancarios en el ámbito de la banca minorista, implicando una amenaza real para los derechos y garantías de los consumidores y para la competencia efectiva en dicho sector. La propia CNMC ha puesto condiciones, aunque de carácter temporal, para el desarrollo de la actividad de la entidad resultante con el objeto de minorar los riesgos de exclusión financiera y de empeoramiento de las condiciones en la prestació
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