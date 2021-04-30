¿Economía o medio ambiente?

España es el país europeo al que menos le preocupa el medio ambiente, según un estudio realizado por la agencia Ipsos, la tercera compañía de investigación de mercados y de opinión más grande del mundo. Los españoles, según este estudio, prefieren priorizar los asuntos económicos frente a las políticas “verdes”. Una tendencia que dice poco de nuestro país, sobre todo porque la tendencia global ha sido la contraria: un 43% de los encuestados de los 16 países analizados aseguran haber aumentado su preocupación por el medio ambiente tras la declaración de la pandemia. Desde el comienzo de la pandemia, Ipsos realiza el estudio Essentials para analizar e

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