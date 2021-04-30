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Yolanda Domínguez: «El lenguaje visual es arcaico, reproduce los mismos estereotipos que hace 500 años»
La artista y activista experta en género trabaja para desenmascarar el machismo normalizado en nuestra vida y dedica su último libro, 'Maldito estereotipo' a proponer una nueva "dieta de imágenes" liberadora.
Por Ángeles Castellano
España-30/04/2021
Yolanda Domínguez (Madrid, 1977) es una artista visual experta en comunicación y género. Se formó en Bellas Artes y, buscando eso que llaman la esencia de lo que ella es, de lo que ella quiere comunicar al mundo con su obra, fue perfilando esa mezcla de arte, actuación y activismo en el que, a través de acciones sencillas (mover de sitio un simple elemento, descontextualizarlo) no exentas de ironía, busca dejar en evidencia la desigualdad de género y la falta de diversidad en el mundo actual. Así, ha puesto de pie a las musas de las grandes obras pictóricas (En pie!), ha llevado a la calle a mujeres reales que imitan las poses de las modelos en las campañas publicitarias para pasmo de los viand
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