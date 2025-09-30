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Crónica consumerista

Una reseña de las principales acciones de nuestras asociaciones y delegaciones territoriales durante los meses de agosto y septiembre.

España-30/09/2025

Durante los meses de agosto y septiembre, las asociaciones y delegaciones territoriales de FACUA han seguido ejerciendo su actividad de defensa de los consumidores.

FACUA Asturias se ha dirigido al Ayuntamiento de Llanes para instarle a que tome las medidas que sean necesarias para garantizar la correcta potabilidad del agua de la parroquia de Tresgrandas.

La asociación ha denunciado la presencia de

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