FACUA te asesora sobre… eventos y espectáculos

La proliferación en los últimos tiempos de festivales, macroconciertos y eventos y espectáculos de toda índole hace necesario más que nunca que estemos atentos a los posibles fraudes y abusos que podamos sufrir. Por ello, FACUA considera imprescindible que los consumidores sean conscientes de sus derechos y de las cosas que pueden exigir y reclamar, para evitar que una mala experiencia les arruine la cita que llevan tanto tiempo esperando. La asociación ha identificado a lo largo de los años una serie de problemas e irregularidades que se suelen dar habitualmente en la organización de macro espectáculos de este tipo, ante las que los usuarios tienen derecho a reclamar devoluciones de dinero y según los casos indemnizacione

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