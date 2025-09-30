Ocio y cultura
FACUA te asesora sobre… eventos y espectáculos
La proliferación de conciertos, festivales y macroeventos de todo tipo hace necesario estar más atentos que nunca a los posibles abusos que puedan sufrir los asistentes.
España-30/09/2025
La proliferación en los últimos tiempos de festivales, macroconciertos y eventos y espectáculos de toda índole hace necesario más que nunca que estemos atentos a los posibles fraudes y abusos que podamos sufrir. Por ello, FACUA considera imprescindible que los consumidores sean conscientes de sus derechos y de las cosas que pueden exigir y reclamar, para evitar que una mala experiencia les arruine la cita que llevan tanto tiempo esperando.
La asociación ha identificado a lo largo de los años una serie de problemas e irregularidades que se suelen dar habitualmente en la organización de macro espectáculos de este tipo, ante las que los usuarios tienen derecho a reclamar devoluciones de dinero y según los casos indemnizacione
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