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FACUA, en acción

Crónica de las actuaciones más importantes desarrolladas por la asociación durante los meses de agosto y septiembre.

España-30/09/2025

Durante los meses de agosto y septiembre, FACUA-Consumidores en Acción ha seguido con su labor de defensa de los derechos de los consumidores, poniendo el foco en informar a los afectados por distintas problemáticas ocurridas en aeropuertos y con trenes sobre sus derechos.

En agosto ha comenzado una huelga del tierra de Ryanair que tiene previsto extenderse hasta final de año y que afecta a doce aeropuertos. La asociación ha recordado a los afectados que tienen derecho a compensaciones de hasta 600 euros

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