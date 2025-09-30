Compras y publicidad
FACUA, en acción
Crónica de las actuaciones más importantes desarrolladas por la asociación durante los meses de agosto y septiembre.
España-30/09/2025
Durante los meses de agosto y septiembre, FACUA-Consumidores en Acción ha seguido con su labor de defensa de los derechos de los consumidores, poniendo el foco en informar a los afectados por distintas problemáticas ocurridas en aeropuertos y con trenes sobre sus derechos.
En agosto ha comenzado una huelga del tierra de Ryanair que tiene previsto extenderse hasta final de año y que afecta a doce aeropuertos. La asociación ha recordado a los afectados que tienen derecho a compensaciones de hasta 600 euros
Contenido exclusivo para socios plenos