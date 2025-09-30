Los fraudes inmobiliarios salen gratis

Parece que las autoridades de consumo de las comunidades autónomas han decidido que los fraudes inmobiliarios salgan gratis. Han pasado más de dos años desde la entrada en vigor de la prohibición del cobro de comisiones a inquilinos por parte de las agencias inmobiliarias y aquí nadie anuncia ni una sola multa. Por si no era suficiente permitir precios absolutamente disparados por los alquileres de viviendas, por si no era suficiente que buena parte de las comunidades autónomas —entre ellas todas las gobernadas por el PP— se nieguen a fijar los topes en los precios de los alquileres que permite la ley de vivienda, encima se perdonan las multas a las empresas que cometen fraudes masivos.

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