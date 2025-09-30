Denunciar el genocidio contra el pueblo palestino es una obligación moral

FACUA muestra su total y absoluta repulsa al genocidio que está perpetrando el Estado israelí en Palestina, y traslada su solidaridad al pueblo palestino que está siendo sometido, castigado y asesinado en un conflicto que ha dejado ya más de 65.000 muertes, la mayoría de ellas víctimas civiles. Es crucial el fomento de la cultura de paz y la defensa de los derechos humanos, y por eso es preciso que la sociedad civil alce la voz y diga basta ante este genocidio. No se puede estar de perfil ni asistir impasible a esta violación sistemática del Derecho Internacional Humanitario. El silencio nos haría cómplices. Defender los derechos humanos es una exigencia moral. Estos derechos son necesa

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