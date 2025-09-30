Óscar Puente: «Tenemos una liberalización un tanto tramposa en el sector ferroviario porque son tres compañías públicas»

Hablamos con el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, sobre la reacción de ciertas empresas ante políticas que perjudican sus intereses, la liberalización del sector ferroviario, los problemas que en los últimos tiempos vienen incrementándose en él y los abusos por parte de las compañías aéreas. En Valladolid impulsaste la remunicipalización del agua cuando eras alcalde, una decisión que te generó campañas de acoso y desinformación en ciertos medios. Ada Colau vivió algo parecido, pero multiplicado por 100, cuando intentó hacer lo mismo en Barcelona, curiosamente con la misma empresa, Aguas de Barcelona. ¿Qué tienen en común estos procesos y por qué despiertan tanta reacción

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