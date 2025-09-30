Treinta años de cooperación internacional de FACUA y la Fundación FACUA



En 1995, hace ya treinta años, FACUA Andalucía inició la actividad de cooperación internacional de la organización. Posteriormente, desde 2004 y hasta 2010, fue FACUA-Consumidores en Acción la encargada de continuar con ella hasta la creación de la Fundación FACUA para la Cooperación Internacional y el Consumo Sostenible. Durante todo este tiempo y hasta la actualidad, se ha venido desarrollando una intensa actividad en este ámbito América Latina y el Caribe, que nos permitió apoyar con ayudas económicas o de otro tipo a organizaciones de la mayoría de países de dicho continente. FACUA y la Fundación FACUA han apoyado proyectos en colaboración con decenas de organizaciones de defensa de los consumidores y otras entidad

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