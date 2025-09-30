Rafael Luque: «Es probable que haya muchos planetas con propiedades similares a la Tierra fuera del sistema solar»

Rafael Luque (1993, Priego de Córdoba) es graduado en Física por la Universidad de Granada y doctor en astrofísica por la Universidad de La Laguna. Tras un periodo postodctoral de seis meses en Instituto de Astrofísica de Andalucía (IAA-CSIC), obtuvo una de las prestigiosas becas NASA Hubble Fellowship Program, financiadas por la NASA y el Space Telescope Science Institute, como investigador postdoctoral en la Universidad de Chicago (EEUU). Sus trabajos le han llevado a ser finalista del Premio Princesa de Girona 2025 en la categoría de investigación. Recientemente ha obtenido una de las ayudas Starting Grant que concede el Consejo Europeo de Investigac

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