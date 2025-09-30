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Nuestros socios triunfan
Así han sido algunos de los casos que hemos resuelto en defensa de nuestros socios en los últimos meses.
España-30/09/2025
Durante los últimos meses, FACUA-Consumidores en Acción ha seguido defendiendo a sus socios ante diferentes abusos y fraudes, y ha logrado numerosas resoluciones positivas a sus reclamaciones, solucionando así las problemáticas que planteaban los afectados.
Blasi, Rafael y Ryanair
FACUA Castilla-La Mancha ha conseguido que Ryanair compense al matrimonio formado por Blasi y Rafael con los 800 euros que marca la normativa europea tras la resistencia inicial de la aerolínea po
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