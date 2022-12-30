Institucional
Crónica Consumerista
Una reseña de las principales acciones de nuestras asociaciones y delegaciones territoriales durante los meses de noviembre y diciembre.
España-30/12/2022
Durante los meses de noviembre y diciembre, las asociaciones y delegaciones territoriales de FACUA han seguido ejerciendo su actividad de defensa de los consumidores.
FACUA Madrid ha criticado que la Comunidad carece de una hoja de ruta para sus políticas de protección de los consumidores. La presidenta de la asociación, Marian Díaz, ha intervenido en la Comisión de Economía y Empleo de la Asamblea de Madrid, a petición del grupo parlamentario Más Madrid.
La asociación ha instado al Gobierno de Isabel Díaz Ayuso que investi
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