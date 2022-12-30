Institucional
FACUA: un compromiso ético con los consumidores
Todos tenemos el deber moral de luchar contra los abusos, el fraude, la desigualdad y la pobreza, así como de comprometernos, participar y exigir gobiernos que defiendan a los más vulnerables.
Por Olga Ruiz
España-30/12/2022
«Mucha gente pequeña, en lugares pequeños, haciendo cosas pequeñas, puede cambiar el mundo«. Eduardo Galeano
El proceso de construcción y consolidación de una sociedad plural y democrática, garantista de los derechos sociales y comprometida con la igualdad, la equidad y la justicia social requiere la implicación del conjunto de la ciudadanía. Una ciudadanía que, en libertad y con espíritu crítico, desde la solidaridad y la responsabilidad, participe y se implique, tanto de forma individual como colectiva, en la vida pública, en la defensa de sus derechos y la consecución del bien común.
Tenemos el deber moral de luchar contra los abusos, el
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