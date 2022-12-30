FACUA: un compromiso ético con los consumidores

«Mucha gente pequeña, en lugares pequeños, haciendo cosas pequeñas, puede cambiar el mundo«. Eduardo Galeano El proceso de construcción y consolidación de una sociedad plural y democrática, garantista de los derechos sociales y comprometida con la igualdad, la equidad y la justicia social requiere la implicación del conjunto de la ciudadanía. Una ciudadanía que, en libertad y con espíritu crítico, desde la solidaridad y la responsabilidad, participe y se implique, tanto de forma individual como colectiva, en la vida pública, en la defensa de sus derechos y la consecución del bien común. Tenemos el deber moral de luchar contra los abusos, el

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