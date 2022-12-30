‘Greenwashing’: el blanqueo que lava más verde

Cada vez son más los consumidores que tienen una mayor sensibilización con el medioambiente, conscientes de los efectos que el sistema capitalista basado en el consumo ilimitado provoca: destrucción de ecosistemas, polución, cambio climático, etcétera. Las empresas, como no puede ser de otra manera, no hacen oído sordo a la nueva necesidad ecológica que el consumidor poco a poco va demandando y adaptan su estrategia a fin de llegar al nuevo nicho de mercado. Como consecuencia, desde hace ya algunos años observamos como las estanterías de los supermercados comienzan a llenarse de productos que hacen algún guiño al ecologismo, o a lo natural, entendiendo ello en el concepto más amplio posible

Únete gratis para acceder a este contenido Hacerme socioIniciar sesión