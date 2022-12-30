Salud y alimentación
Matu Santamaría: «La forma más efectiva de conseguir resultados es dejar un poco la pantalla»
El afamado ilustrador cuenta sus orígenes en el mundo del arte, su inquietud por la salud mental y su compromiso con distintas causas sociales.
Por Imanol Beristain
España-30/12/2022
Matu Santamaría (1986, Córdoba, Argentina) es un artista visual argentino y creador de contenido digital con notable impacto en redes sociales. Abandonó la música para dedicarse desde 2014 al diseño gráfico por cuenta propia y el arte en general.
Su temática aborda temas sociales de carácter feminista y LGTBIQ+, entre otros. Ha realizado retratos de celebridades tanto de la música como del cine y televisión, como Frida Kahlo, John Lennon, Lady Gaga, Thom Yorke, Ricardo Darín y René de Calle 13. Desarrolla una importante labor de divulgación sobre sexualidad y además, participó en la campaña de lanzami
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