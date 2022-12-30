Soledad Castillero: «Hay mujeres esenciales en la historia andaluza que siguen siendo desconocidas»

Soledad Castillero (Montalbán, 1987) es antropóloga e investigadora en el Instituto de Migraciones de la Universidad de Granada. Especializada en el campo de la producción alimentaria e inmigración, esta cordobesa ha ganado el premio Memorial Blas Infante 2021 con Las Sin Tierra. El mito de la musa andaluza. En este trabajo aporta una visión personal y reivindicativa de los feminismos andaluces, y entierra los tópicos y los estereotipos que todavía hoy perviven en torno a la mujer andaluza, sexualizada y mitificada en muchas ocasiones, e invisibilizada en sectores como el agroalimentario, donde sigue siendo el eslabón más débil de la cadena. ¿Cuándo y cómo surge la idea de escribir un libro sobre las mujeres andaluzas? La i

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