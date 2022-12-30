¿Pueden los transportistas entregar mi paquete a un vecino?

Estas fechas del año suelen venir caracterizadas por la consecución de muchos y muy seguidos periodos de compras masivas. En noviembre nos topamos con el Black Friday (que ya para muchas tiendas ha dejado de ser solamente el cuarto viernes de noviembre, extendiéndose hasta el domingo o incluso a toda esa semana), seguido de las compras navideñas para finalmente culminar con las rebajas de enero. Sin embargo, el ritmo de la vida cotidiana y la complejidad para compaginar nuestros horarios con las largas colas que acompañan todos estas épocas de compras, han originado que las empresas fomenten el comercio electrónico y con ello dar a los usuarios la facilidad de poder comprar casi cualquier cosa desde múltiples dispositivos y

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