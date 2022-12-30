La factura más cara de la historia

En 2022 hemos sufrido la factura de la luz más cara de la historia. Para el usuario medio con la tarifa semirregulada (PVPC) representará en total 1.539 euros, un 37,9% por encima de los 1.116 euros de un año antes. Muy atrás quedan los 958,41 euros de 2012, el que hasta hace poco había sido el año en el que se batieron todos los récords y que ahora queda relegado al tercer puesto del ranking dadas las cifras de 2021 y 2022. Hace justo una década la factura mensual se situó en una media de 79,87 euros. Si en 2021 se superó ese tope, alcanzando los 93,00 euros, este año han sido nada menos que 128,23 euros. Durante 2022 también

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