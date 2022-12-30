Institucional

FACUA, en Acción

Crónica de las actuaciones más importantes desarrolladas por la asociación durante los meses de noviembre y diciembre.

España-30/12/2022

Durante los meses de noviembre y diciembre, FACUA-Consumidores en Acción ha seguido con su labor de defensa de los derechos de consumidores y usuarios, siguiendo con especial atención todo lo relacionado con la escalada de precios y la inflación.

En el marco de esta casuística, la asociación ha lanzado una serie de vídeos para ayudar a los consumidores a reducir sus facturas energéticas y enfrentarse a los abusos de las compañías.Cada uno de ellos explica en 2 minutos cómo identificar y actuar ante las irregularidades de las energéticas y qué medidas pueden llevarse a cabo para recortar los recibos.

De igual f

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