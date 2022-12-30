Institucional
Nuestros socios triunfan
Así han sido algunos de los casos que hemos resuelto en defensa de nuestros socios en los meses de noviembre y diciembre.
España-30/12/2022
Durante los meses de noviembre y diciembre, FACUA-Consumidores en Acción ha seguido defendiendo a sus socios ante diferentes abusos y fraudes, y ha logrado numerosas resoluciones positivas a sus reclamaciones, solucionando así las problemáticas que planteaban los afectados.
Pablo y BBVA
BBVA ha devuelto 2.000 euros a Pablo por un cargo fraudulento producido en su cuenta bancaria por fallos en el sistema de seguridad de la entidad financiera. Este socio de FACUA Cádiz recibió un código por SMS para que lo introdujese en su banca digital como confirmación de una supuesta compra. Pese a que no lo hizo, le
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