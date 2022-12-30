La resolución de litigios ‘online’: una herramienta desconocida

El Derecho de consumo en España ha experimentado un desarrollo notable en los últimos años, entre otras cuestiones gracias a las normativas que emanan de los órganos de la Unión Europea que buscan armonizar, en mayor o menor medida, los distintos ordenamientos jurídicos de los Estados miembros. Sin embargo, esta evolución no quiere decir que el consumidor haya logrado una protección óptima de sus legítimos intereses económicos y sociales. Hoy por hoy, el consumidor residente en España continúa padeciendo serias dificultades, tanto para conocer cuáles pueden ser los derechos que le amparan, como para exigir que la normativa vigente sea cumplida por el empresario. Estas dificultades evidentemente se agravan con el hecho de vivir en una sociedad globalizada de corte capitalis

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