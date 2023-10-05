Institucional
Crónica Consumerista
Una reseña de las principales acciones de nuestras asociaciones y delegaciones territoriales durante los últimos meses.
España-05/10/2023
Durante los los últimos meses, las asociaciones y delegaciones territoriales de FACUA han seguido ejerciendo su actividad de defensa de los consumidores.
FACUA Madrid ha solicitado al Ayuntamiento de Madrid que aumente de forma urgente las entradas que puedan adquirir los usuarios a través de las taquillas en las piscinas municipales de la capital. La asociación ha considerado insuficiente el porcentaje del 5% para la venta presencial en un año en el que además se amplían los usuarios que pueden acceder a ella.
Por otro lado, la asociación ha instado al Ayuntamiento de Madrid a que remunicipalice los servicios y apuest
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