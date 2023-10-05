Institucional
FACUA, en acción
Crónica de las actuaciones más importantes desarrolladas por la asociación durante los últimos meses.
España-05/10/2023
Durante los últimos meses, FACUA-Consumidores en Acción ha seguido con su labor de defensa de los derechos de consumidores y usuarios, siguiendo con especial atención todo lo relacionado con la escalada de precios y la inflación.
La asociación envió a las diferentes fuerzas políticas que concurrieron a las Elecciones Generales del 23 de julio un documento con 13 propuestas en materia de protección de los consumidores (puedes acceder al documento en este enlace), e hizo un
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