Institucional
La Cooperación Internacional en FACUA y su Fundación: 1996-2023
El programa de cooperación internacional en América Latina y el Caribe, las publicaciones sobre derechos de los consumidores, y la organización de formaciones, foros y eventos marcan la iniciativa global.
Por Paco Sánchez Legrán
Internacional-05/10/2023
La Fundación FACUA viene realizando desde sus inicios en 2010 un importante número de actividades en cumplimiento de sus fines fundacionales con su programa de cooperación internacional en diferentes países de América Latina y el Caribe, con la edición de libros y otras publicaciones, y con la participación o celebración de foros o eventos internacionales, así como financiando proyectos específicos realizados por diversas organizaciones en un buen número de países.
Noventa y tres proyectos en dieciocho países desde 1996 a 2015
Realizando una pequeña cronología de la realización de dichos proyectos en una primera fase, podemos afirmar que conjunt
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