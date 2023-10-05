La Cooperación Internacional en FACUA y su Fundación: 1996-2023

La Fundación FACUA viene realizando desde sus inicios en 2010 un importante número de actividades en cumplimiento de sus fines fundacionales con su programa de cooperación internacional en diferentes países de América Latina y el Caribe, con la edición de libros y otras publicaciones, y con la participación o celebración de foros o eventos internacionales, así como financiando proyectos específicos realizados por diversas organizaciones en un buen número de países. Noventa y tres proyectos en dieciocho países desde 1996 a 2015 Realizando una pequeña cronología de la realización de dichos proyectos en una primera fase, podemos afirmar que conjunt

Únete gratis para acceder a este contenido Hacerme socioIniciar sesión