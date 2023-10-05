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La asistencia jurídica gratuita: un derecho fundamental para los consumidores vulnerables
La Constitución Española establece el acceso a la justicia como un derecho fundamental, asegurando la gratuidad de este servicio para aquellos que no cuenten con los recursos necesarios para litigar.
Por Gabriela Camayd
España-05/10/2023
La asistencia jurídica gratuita se trata de un derecho fundamental para los consumidores vulnerables, ya que permite a aquellas personas que no cuenten con los recursos necesarios para litigar que puedan hacerlo, salvaguardando su derecho al acceso a la justicia en condiciones de igualdad con el resto de ciudadanos, en consonancia con lo que dispone la Constitución Española, que lo considera un derecho fundamental.
Es la Ley 1/1996, de 10 de enero, quien regula este valioso recurso. A continuación, abordaremos quiénes tienen derecho a esta asistencia, los requisitos para acceder a ella y las prestaciones incluidas.
¿Quién tiene derecho a la Asistencia Jurídica Gratuita?
El acceso a la asistenci
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