Juan Manuel Estudillo ‘Pishón’: «El hip hop debería formar parte de las escuelas e institutos»

Juan Manuel Estudillo (Cádiz, 1994) es periodista y emcee del grupo de rap ADS Krú, que comparte desde hace más de una década con Miguel Ángel Peñalver, aka Maikel. Conocido bajo el aka ‘Pishón’ (pseudónimo), forma parte también del proyecto musical EJE (Electronic Jam Experimental), como vocalista del grupo. En el ámbito periodístico colabora para varios medios de comunicación locales de prensa digital desde donde cubre aspectos culturales y deportivos, sobre todo, y también política y sociedad. Además, colabora para varias revistas y medios digitales especializados en música urbana. Entre sus proyectos musicales y periodísticos se encuentra CDZ Rap Station, un medio de comunicación que también funciona como promotora de event

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