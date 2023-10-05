Telecos y privacidad
Tamara Pazos: «Las redes sociales han escapado hasta hoy de la regulación sobre el consumo de alcohol»
La bióloga y divulgadora científica gallega ha publicado este año 'Este libro te hará vivir más', una guía con pequeños cambios para ajustar la rutina y tomar decisiones adecuadas en relación con nuestra salud.
Por Juan Carlos Romero
España-05/10/2023
Tamara Pazos (A Coruña, 1992) es bióloga especializada en neurociencia y divulgadora científica que hace gala de haberse formado en las instituciones públicas desde primaria hasta el doctorado. El currículo lo completa con otras competencias como monitora de tiempo libre, que le ha permitido sumar recursos y habilidades para hacer más eficaz la labor vocacional con la que ayuda a otras personas valiéndose de las redes sociales y de colaboraciones en diversas plataformas.
En esta entrevista para la revista Consumerismo trata las decisiones individuales que se pueden tomar para mejorar la salud y mantener una vida saludable, pero las relaciona con cuestiones clave que, pese al impacto para los consumidores,
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