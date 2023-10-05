La independencia de las organizaciones de consumidores es esencial para la defensa de nuestros derechos

FACUA ha denunciado ante el Ministerio de Consumo determinadas prácticas y actividades realizadas por la organización de consumidores OCU al considerar que vulneran el principio de independencia. Un principio que nos exige cumplir la normativa reguladora de las asociaciones de consumidores en España, Real Decreto Legislativo 1/2007, de 19 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias. Se trata de prácticas que la proveen de ayudas y recursos económicos por parte de empresas de distintos sectores, buena parte de ellas fuertemente posicionadas en el mercado, y que contribuyen a financiar las actividades y estructura de la asociación bajo

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