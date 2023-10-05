Telecos y privacidad
Luchemos contra el spam telefónico
El altísimo índice de incumplimientos de la prohibición de las llamadas comerciales no autorizadas debe llevarnos a los consumidores a tomarnos en serio que solo con denuncias podremos ponerles freno.
Por Rubén Sánchez
España-05/10/2023
Pese a que las llamadas comerciales no solicitadas están prohibidas desde finales del mes de junio, a día de hoy sigue recibiéndolas el 97% de los consumidores. Redondeando, 10 de cada 10. El dato nos lo da una encuesta de FACUA en la que han participado más de 6.000 usuarios. La mayoría de los afectados nos cuenta que han sufrido más de cinco de esas llamadas en el último mes, sobre todo para venderles servicios de telecomunicaciones y, en segundo lugar, energéticos.
La ley solo permite realizar llamadas comerciales de una empresa a quien haya autorizado expresamente a recibir ofertas por teléfono de esa empresa. Al inicio de la comunicación tienen que aclarar si nos est&a
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