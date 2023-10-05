Institucional
Nuestros socios triunfan
Así han sido algunos de los casos que hemos resuelto en defensa de nuestros socios en los últimos meses.
España-05/10/2023
Durante los últimos meses, FACUA-Consumidores en Acción ha seguido defendiendo a sus socios ante diferentes abusos y fraudes, y ha logrado numerosas resoluciones positivas a sus reclamaciones, solucionando así las problemáticas que planteaban los afectados.
Gema y BBVA
En diciembre de 2022 Gema recibió una llamada a su teléfono móvil en la que decían ser de su banco. Le dijeron que alguien estaba tratando de entrar en su cuenta corriente, así que le pidieron que introdujera unos códigos que supuestamente le habían enviado para avisarla si volvía a producirse ese intento.<
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