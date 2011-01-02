FACUA informa

Boletín semanal número 114
02/01/2011

FACUA habilita una web para que los usuarios denuncien los incumplimientos de la Ley del tabaco

FACUA alerta que el principal fraude en rebajas es falsear precios para hacer creer que los descuentos son mayores

El portavoz de FACUA contestó a las preguntas de los oyentes de 'En días como hoy', de RNE

Campaña de información en Andalucía sobre los futuros cambios de la TDT

Que tu primer gasto del año no sea para las telefónicas, pasa del SMS o las llamadas y felicita 2011 por Internet

Más de 15.000 usuarios escriben a Zapatero en 48 horas para rechazar el tarifazo eléctrico

Un café cuesta en Sevilla una media de 1,14 euros y una caña de cerveza 1,19

FACUA reclama mayores controles sobre las fiestas de fin de año

FACUA Sevilla denuncia a 71 bares y cafeterías de la capital por irregularidades en materia de protección de los consumidores

FACUA Cádiz recuerda que Eléctrica de Cádiz no está obligada a aplicar la subida de tarifas aprobada por el Gobierno

Diciembre, mes con mayor presencia de FACUA en los medios de toda su historia

FACUA Andalucía lamenta el desprecio a las organizaciones de consumidores por parte de Griñán, que cierra otro año sin aceptar reunirse con ellas

Ir al cine cuesta un 7% más que hace un año, según un estudio de FACUA

FACUA calcula que la subida de la luz de enero supondrá 6,77 euros mensuales para el usuario medio

La Audiencia Nacional se declara incompetente para tratar la denuncia de FACUA contra los controladores

Di a Zapatero que rechazas el tarifazo eléctrico

FACUA critica el brutal tarifazo eléctrico aprobado por el Gobierno

FACUA Córdoba demanda un control rígido y contundente para las fiestas de fin de año

Tres de cada cuatro juguetes han subido de precio este año

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