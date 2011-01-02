FACUA informa
Boletín semanal número 114
02/01/2011
FACUA habilita una web para que los usuarios denuncien los incumplimientos de la Ley del tabaco
FACUA alerta que el principal fraude en rebajas es falsear precios para hacer creer que los descuentos son mayores
El portavoz de FACUA contestó a las preguntas de los oyentes de 'En días como hoy', de RNE
Campaña de información en Andalucía sobre los futuros cambios de la TDT
Que tu primer gasto del año no sea para las telefónicas, pasa del SMS o las llamadas y felicita 2011 por Internet
Más de 15.000 usuarios escriben a Zapatero en 48 horas para rechazar el tarifazo eléctrico
Un café cuesta en Sevilla una media de 1,14 euros y una caña de cerveza 1,19
FACUA reclama mayores controles sobre las fiestas de fin de año
FACUA Sevilla denuncia a 71 bares y cafeterías de la capital por irregularidades en materia de protección de los consumidores
FACUA Cádiz recuerda que Eléctrica de Cádiz no está obligada a aplicar la subida de tarifas aprobada por el Gobierno
Diciembre, mes con mayor presencia de FACUA en los medios de toda su historia
FACUA Andalucía lamenta el desprecio a las organizaciones de consumidores por parte de Griñán, que cierra otro año sin aceptar reunirse con ellas
Ir al cine cuesta un 7% más que hace un año, según un estudio de FACUA
FACUA calcula que la subida de la luz de enero supondrá 6,77 euros mensuales para el usuario medio
La Audiencia Nacional se declara incompetente para tratar la denuncia de FACUA contra los controladores
Di a Zapatero que rechazas el tarifazo eléctrico
FACUA critica el brutal tarifazo eléctrico aprobado por el Gobierno
FACUA Córdoba demanda un control rígido y contundente para las fiestas de fin de año
Tres de cada cuatro juguetes han subido de precio este año
FACUA
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